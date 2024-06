Karma - The Dark World : Un trailer en 2 partie

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Big Brother is watching you

Karma - The Dark World est un jeu dans lequel on incarne Daniel, un agent du bureau de la pensée de la Leviathan Corporation, qui devra enquêter sur des événements étranges. Dans ce monde dystopique prenant place en Allemagne en 1984 et la Leviathan Corporation règne en maître, que ferez vous ? Resterez-vous fidèle à l'entreprise ? Ou bien lui tournerez vous le dos en quête de vérité ?Il s'agit d'un jeu solo d'horreur et d'aventure. Ce jeu utilise la notion de temps. Vous utilisez une machine vous permettant de revivre les souvenirs d'autres personnes et de trouver des indices pour comprendre l'univers dans lequel vous vivez. Vous devrez donc rester attentif et retenir à quelle époque se passent les actions clés pour compléter et comprendre votre enquête. Pour montrer les deux facettes de la Karma - The Dark World, deux trailers du jeu ont été publiés.Karma - The Dark World est un jeu développé par POLLARD STUDIOS et édité par Wired Production et Gameras Games. Le jeu sera disponible sur Steam , PlaysStation 5 et Xbox Series.