Deliver Us Home a besoin d'un coup de main...

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

E.T. cherche nouvelle maison

KeokeN Interactive développe actuellement Deliver Us Home, un jeu solitaire dans lequel vous incarnez un astronaute qui doit explorer une nouvelle planète et surtout, la sécuriser pour permettre aux humains de venir s'y installer.Il s'agit d'un jeu en vue extérieure, avec une forte composante narrative.Sur cette planète étrange, vous allez devoir survivre, uttiliser vos découvertes et faire les bons choix pour permettre un jour aux humains de la coloniser.Le jeu fait partie de la série Deliver Us (the moon, Mars) et est prévu pour une sortie en fin d'année. Seulement voilà, les développeurs ont besoin d'une rallonge pour finir leur jeu et ils ont donc décidé de lancer un Kickstarter pour récolter quelques 100 000 dollars.Si le coeur vous en dit, c'est par-ici qu'il faut donner