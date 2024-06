(TEST) Asus ROG Zephyrus G14

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Petit PC, grandes capacités

Depuis qu'il a quitté ses verts pâturages pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs, Théo n'a plus le confort chaleureux de la maison familiale, avec sa maman qui lui faisait de bons petits plats, nettoyait sa chambre, repassait son linge et tolérait que son fils adoré étale sa mauvaise éducation dans toutes les pièces, à laisser ici sa console, là son PC, encore là ses chausettes sales, ou là aussi un slip dont on ne sait pas à qui il appartient.Théo vit désormais seul, et son maigre salaire ne leui permet que de s'offrir une petite chambre de bonne.Sa maman vient toujours faire le ménage et nettoyer son linge, mais il doit s'organiser pour vivre au milieu de son bordel. Quoi de mieux, alors, que de lui faire tester un petit PC ?