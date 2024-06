- Hotel Galactic : Un kickstarter prévu le 9 Juillet 2024 et un nouveau trailer

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 12:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Est ce que l'on peut cuisiner nos employés si on manque d'ingrédients ?

Vous avez aimé Le Voyage de Chihiro ? Alors vous allez adorer Hotel Galactic. Dans ce jeu vous devez rénover un hôtel placé sur une île flottante qui dérive dans l'espace. Pour cela vous devrez explorer l'île et récolter des ressources, engager de nouveaux employés et customiser votre hôtel en fonction de la demande des clients.Hotel Galactic est un jeu solo du genre bac à sable et de gestion avec un style graphique fortement inspiré des films Ghibli. Vous pourrez customiser complètement la forme et le design de votre hôtel. Vos employés aussi auront une importance puisque les plus anciens pourront former les petits nouveaux là où vous pourrez assigner les plus intelligents à la recherche de nouveaux plans et constructions. Ce jeu propose une large variété d'actions comme de la pêche, de la construction de la récolte de matériaux mais aussi du service client de qui vous pouvez écouter les histoires fabuleuses et tisser des liens.Le jeu est signé Ancient Forge et sera disponible sur Steam . Un kickstarter vous permettant d'obtenir des objets bonus sera lui disponible à partir du 9 Juin 2024.