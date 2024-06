Dragon Age: The Veilguard arrive cet automne

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le dragon boule

Le nouvel opus de Dragon Age a officiellement été présenté. Il s'intitulera finalement Dragon Age : The Veilguard (et non plus Dreadwolf) et sortira cet automne, et non plus en 2025.Développé par Bioware, édité par Electronic Arts, il sortira sur PC, Xbox Series et PS5.Une nouvelle vidéo de gameplay sera diffusée ce soir, à 17h, sur la chaîne Youtube du jeu. En attendant, un trailer a déjà été publié.Dans The Veilguard, les joueurs incarneront Rook (personnalisable, femme ou homme ou... autre chose) qui dirigera la Garde du Voile et va devoir se lancer dans une quête pour sauver les terres de Thédas.Rook sera accompagné(e) de plusieurs personnages, dont :Niveau gameplay, on en saura plus ce soir, donc.