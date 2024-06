Anno 117: Pax Romana annoncé par Ubisoft

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le saigneur des Anno

1602, 1503, 1701, 1404, 2070, 2205, 1800... tous les jeux Anno ont une année qui, quand on additionne les chiffres, fait un total de 9.Le nouvel opus ne déroge pas à la règle puisqu'il s'intitule Anno 117: Pax Romana et va donc vous emmener à un moment de l'histoire où les gens se baladaient en jupette et sandalettes, voire en toge, parce que ça faisait plus cool.Vous incarnerez un gouverneur dont le but sera d'administrer une cité romaine, de la développer, de la faire prospérer, le tout à la gloire de l'Empire.Pour la première fois, il sera possible de choisir la province de départ, à savoir Albion (terres celtes) ou Latium, au coeur de l'Empire.Le jeu sortira un de ces jours sur PC, PS5 et Xbox Series.