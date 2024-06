Warhammer 40,000: Space Marine 2, une petite vidéo avant la grosse

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Juste un en-cas

On vosu rappelle que Warhammer 40,000: Space Marine 2 sortira le 9 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series, Steam et Epic Games Store. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, si vous voulez obtenir quelques bonus supplémentaires au passage.Ce TPS vous permettra d'incarner un Space Marine de l'Imperium, chargé de combattre contre les armées Tyranides, sur la planète Avarax. Vous devrez aussi faire face aux Thousand Sons, des Space Marines du Chaos adorateurs de Tzeentch, divinité du ChangementFocus Entertainment et Saber Interactive, respectivement éditeur et développeur du jeu, ont dévoilé une nouvelle vidéo pour leur jeu.Une courte vidéo avant une plus importante, prévue pour le 20 juin, qui en dévoilera beaucoup plus sur le gameplay.