The Alters : un jeu de survie très particulier, en démo

Publié le Mardi 11 juin 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Alters Lego

Comment survivre quand on est seul, échoué sur une planète inconnue, et qu'il faut forcément être plusieurs pour espérer s'offrir un lendemain ? C'est la question que se pose Jan, astronaute solitaire voué à la mort. A moins que... an va découvrir une nouvelle substance, le Rapidieum, qui permet, avec l'ordinateur quantique de sa base mobile, de créer des versions alternatives de lui-même dans le passé. Chacun Jan va donc retourner dans le passé pour accomplir une tâche : récupérer des ressources, construire des outils, réparer la base...Seulement voilà. Chaque Jan est différent et a ses propres émotions et sa propre volonté de survie à tout prix. S'il faut en sacrifier un, les autres Jan ne vont-ils pas vous désigner ? Et d'ailleurs, êtes-vous bien le Jan original ?The Alters est un jeu signé 11 bits studios qui sortira dans le courant de l'année sur PC, Xbox Series et PS5. Il sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.Une démo est disponible sur Steam