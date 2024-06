Call of Duty: Black Ops 6 sort le 25 octobre

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Retour aux sources

Call of Duty: Black Ops 6 sortira le 25 octobre prochain. Il sera proposé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La saga revient dans une histoire se déroulant dans les années 90.Activision annonce "l'action Black Ops la plus époustouflante et la plus spectaculaire à ce jour", mais aussi une aventure "où les joueurs devront tout remettre en question et ne faire confiance à personne".Ajoutez "un gameplay dynamique d'instant en instant qui comprend une variété de styles de missions avec des décors spectaculaires, des moments d'action, des casses de haut niveau et des activités d'espionnage de cape et d'épée."Oui, oui, de cape et d'épée.Quant au multi, il proposera 16 cartes, dont 12 cartes principales en 6v6 et quatre cartes de Strike pouvant être jouées en 2v2 ou en 6v6. Le retour du mode Zombies est aussi annoncé.