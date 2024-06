Koira : Un nouveau Trailer et une démo pour l' été 2024

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Le pouvoir de l'amitié

Koira est un jeu qui s'annonce plein de douceur. On y incarne un esprit de la forêt qui souhaite retrouver sa maison. Cependant lors de notre voyage nous tombons sur un petit chiot perdu et nous lions d' amitié avec. S'entâme alors une jolie histoire d'entraide de nos deux protagonistes pour réussir à rentrer chez eux.Il s'agit d'un jeu solo, narratif, d'exploration et d'énigmes qui nous promet une aventure riche en émotions. Il n'y a pas de dialogues mais une musique et un environnement sonore travaillé ainsi que des graphismes dessinés à la main.Koira est développé par Studio Tolima et est édité par DON'T NOD. Une sortie sur Steam est prévue pour 2025 mais une démo jouable nous est annoncée pour l'été 2024.