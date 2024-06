Diablo IV et World of Warcraft dévoilent leurs nouvelles extensions

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Plein les yeux

Blizzard a annoncé du nouveau pour ses jeux Diablo IV et World of Warcraft. Deux nouvelles extensions sont ainsi prévues pour les prochains mois.La nouvelle extension de World of Warcraft s'intitule The War Within et sortira le 27 août. Il s'agit de la 10e extension du jeu. En cas d'achat des éditions Epic ou Collector, les joueurs auront accès à ce DLC dès le 23 août.La nouvelle extension de Diablo IV, la première soit dit en passant, s'intitule Vessel of Hatred et sortira le 8 octobre. Elle proposera une nouvelle classe, le Sacresprit. Une classe inédite qui mélange le combat et la magie mystique. Une nouvelle région, Nahantu, sera incluse. Une région qui vous entraîne dans la jungle. Vous allez tenter de sauver Neyrelle de l'emprise de Méphisto sur son âme, dans cette suite directe du jeu de base.En tout cas, la bande-annonce de Diablo IV Vessel of Hatred, est une tuerie.