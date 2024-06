Tides of Tomorrow : Un nouveau trailer

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Pourissez la partie de vos amis en faisant les pires choix !

Tides of Tomorrow est un jeu dans lequel vous vous retrouvez sur la planète océan Elynd. Vous devrez survivre à une épidémie en explorant différentes villes et villages flottants pour trouver un remède. Mais attention à bien choisir vos alliés car leurs actions pourront influencer votre histoire en vous créant des ennemis.Tides of Tomorrow est un jeu d'aventure et d'exploration à choix multiples. Vous aurez le choix entre 3 factions distinctes qui modèlent votre histoire en vous permettant de développer des affinités avec certains personnages, mais aussi des tensions avec d'autres. En plus de votre choix de factions, les choix de vos amis impacteront aussi votre jeu. Vous pourrez en effet lier votre histoire aux leurs faisant que leurs choix impacteront vos relations avec les personnages et donc leurs réactions à votre égard.Le jeu est développé par Digixart et édité par Deep silver. Aucune date de sortie n'est annoncée pour l'instant mais il sera disponible sur Steam