Kingdom Come Deliverance II : Un tout nouveau trailer

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 10:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Un trailer qui claque

La suite du jeu Saints and Sinners arrive avec Kingdom Come : Delivrance II. Un nouveau trailer avec un montage digne d'un film d'action vient d'être dévoilé pour nous en dire un peu plus. Dans ce jeu qui se déroule en plein Moyen-Âge, nous incarnons Henry de Skalice, fils de forgeron qui se retrouve entraîné dans une guerre civile. Vengeance, amour et trahison sont au programme.Kingdom Come : Delivrance II est comme son prédécesseur un RPG d'action et d'aventure. Les principaux axes d'amélioration sont les cartes qui ont été revues et retravaillées pour une promesse de deux cartes deux fois plus grandes que dans le jeu précédent. Évidemment le gameplay et les graphismes ont eux aussi été annoncés comme étant remis au goût du jour.Ce jeu est développé par Warhorse Studios et édité par Deep Silver. Il sera disponible courant d'année 2024 sur Steam , PlayStation 5 et Xbox series. Attention néanmoins car il est adressé à un public averti avec un pegi 18.