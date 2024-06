Harry Potter : Champions de Quidditch sort le 3 septembre

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Vif ou pas vif ?

Warner Bros Games a annoncé la sortie du jeu Harry Potter : Champions de Quidditch pour le 3 septembre prochain. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch et sera proposé au petit prix de 29,99 €. Notez qu'il sera inclus dans l'abonnement PlayStation Plus de septembre, comme jeu gratuit.Les joueurs pourront devenir Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur et participer à des matchs, voire des tournois de Quidditch, l'espèce de handball assis sur un balais.Des joueurs issus de la saga de l'écrivaine transphobe JK Rowling tels que Harry Potter, Ron Weasley ou Hermione Granger seront inclus dans le jeu.Plusieurs modes de jeux, sans avoir été détaillés, seront disponibles.