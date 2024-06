Neon Blood : le RPG en pixel art dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Ambiance Cyberpunk

Neon Blood est un mélange de RPG et de jeu d'aventure développé par ChaoticBrain Studios est édité par Meridiem Games. Le jeu est attendu au 4e trimestre 2024 sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Ce jeu en pixel-art 2,5D vous entraîne dans une atmosphère Cyberpunk proposant des énigmes à résoudre et des combats au tour par tour.L'histoire se déroule en 2053. Après une guerre dont les raisons se sont perdues dans les limbes du temps, le monde s'est effondré. Ce qui reste de l'humanité se terre dans des cités telles que Viridis. La ville est coupée en deux quartiers bien distincts : Blind City, où la misère et la violence règnent, et Bright City, réservée à l'élite.Vous allez incarner Axel McCoin, un ancien inspecteur de Police qui va se retrouver au coeur d'un complot visant à prendre possession de la cité. Rapidement désigné comme cible, il va devoir s'allier avec les parias pour faire éclater la vérité.