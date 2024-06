(TEST) Read Only Memories : NEURODIVER (PC)

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Des furies, des androïdes, des pouvoirs psychiques et des paillettes

Quand Clémentine est arrivée à la rédaction, elle nous a subtilement fait comprendre qu'elle était l'avenir et que nous étions le passé. Par quelques petites phrases bien placées çà et là, ni vu ni connu, genre "même pas fait exprès", elle a clairement établi que nous étions la garde vieillissante et un peu ridicule, alors qu'elle était la jeune relève Cyberpunk.Cyber, je ne sais pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle arbore quelques tatouages ratés dessinés une nuit de beuverie qu'elle est punk.On lui a donc fait voir ce que c'était, d'être punk.Bizzarement, depuis, elle arrive à la rédaction la lèvre tremblante et sursaute à chaque fois qu'on s'adresse à elle. Je crois que le coup de l'hélicobite autour de la tronçonneuse, c'était trop pour elle.Depuis, elle se soigne en jouant à un jeu... Cyberpunk, justement.