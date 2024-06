- Le MaÃ®tre du Donjon de Naheulbeuk : Une arrivÃ©e sur consoles prÃ©vue le 9 Juillet 2024

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 11:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Embauchez des stagiaires pour faire le boulot de personnes qualifiées ? On oserait jamais !

Vous aimez explorer des et combattre des monstres dans des donjons ? Et si les rôles étaient inversés ? C'est ce que vous propose le jeu Le Maître du Donjon de Naheulbeuk. Construisez , organisez, décorez et protégez votre donjon pour en faire le plus populaire de tous. Attention cependant au risque de déficite ainsi qu' aux aventuriers et gérants d'autres établissements jaloux qui pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues.Le Maître du Donjon de Naheulbeuk est un jeu solo de gestion. Vous devrez aménager et construire votre donjon en assurant vos ressources financières grâce à la mise en place d'une taverne. Il vous faudra aussi veiller à la qualité du service fourni par vos employés mais aussi à leurs conditions de travail pour ne pas qu'ils se mettent en grève. Enfin vous devrez protéger votre donjon en engageant des gardes et en augmentant leurs compétences pour qu' ils réduisent à néant les quelques curieux qui viendront essayer de vous voler. Pour autant, n' hésitez pas à envoyer vos gardes piller les autres établissements qui pourraient vous faire de l' ombre.Le Maître du Donjon de Naheulbeuk est développé par Artefacts Studio et édité par Dear Villagers et est disponible sur Steam depuis le 15 Novembre 2023. Il arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 9 Juillet 2024.