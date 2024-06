- Bloodless : Une date de sortie et une démo disponible le 10 Juin 2024

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 11:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Interdiction de tuer

Bloodless est un jeu dans lequel vous incarnez la ronin Tomoe. Partie de ses terres natales, elle est bien décidée à revenir sauver les habitants de son ancienne contrée du règne sanglant qu' impose le shogun Akeshi. Un détail seulement, celle-ci a fait la promesse de ne plus jamais ôter une seule vie.Bloodless est un jeu solo dans un style rétro d'action et d'exploration. Les graphismes sont en pixelart, principalement en noir et blanc donnant une ambiance sombre au jeu. Pour avancer vous devrez nettoyer des zones de tous ennemis sans les tuer. Pour cela vous disposez de différents coups et combos. Il vous faudra cependant faire attention car les ennemis sont nombreux, coriaces et avec des styles de combats différents.Le jeu est développé par Point N' Sheep et édité par 3D Realms. Il sera disponible sur Steam le 29 Août 2024 mais pour ceux qui ne veulent pas attendre une démo faisant office de prologue sera disponible dès le 10 Juin.