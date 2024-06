- Chornobyl Liquidators : Disponible depuis le 6 juin 2024

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 10:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Conclusion, évitez d'aller à Tchernobyl en string

Envie de voyager ? Tchernobyl n'est peut être pas la première destination qui vous vient en tête mais c'est bien là où nous emmène le jeu Chornobyl Liquidators. Dans ce jeu aux graphismes et à l'environnement détaillé, vous découvrirez plusieurs personnages au cours de différents chapitres. Vous y incarnez le plus souvent des " liquidateurs" qui sont les premières personnes à avoir été sur le lieu du désastre en 1986.Chornobyl Liquidators est un jeu solo narratif à choix multiple découpé en chapitres. Vous suivrez dans chaque chapitre un personnage différent qui se rendra à Tchernobyl pour une raison ou une autre. Pour avancer et découvrir l'histoire des protagonistes vous devrez effectuer des missions en vérifiant le taux de radiation et en surveillant votre niveau de stress. Le jeu offre aussi un scénario à choix multiples. L'univers du jeu se veut réaliste avec une reproduction la plus fidèle possible de l'environnement, de l' équipement et des ressentis des personnages par rapport à la réalité.Le jeu est développé par Live Motion Games, édité par Frozen Way et est disponible sur Steam depuis le 6 Juin 2024 au prix de 19,50 €.