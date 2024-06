Atlas Fallen: Reign of Sand dÃ©barque pour amÃ©liorer le jeu

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plus de tout

Sortie l'année dernière sur PC, PS5 et Xbox Series, Atlas Fallen était certes sympathique, mais il n'a pas réussi à totalement convaincre et, surtout, a peiné à trouver son public. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici Un an plus tard, Focus Entertainment et le studio Pullup Entertainment annoncent une grosse mise à jour gratuite pour le jeu, destiné à corriger de nombreuses choses et à l'améliorer nettement.Cette mise à jour, baptisée Reign of Sand, arrive le 6 août. Au menu, refonte de nombreuses mécaniques du jeu et fonctionnalités de base, améliorations de la progression et qualité, univers plus vaste, adversaires inédits, nouvelles quêtes, campagne retravaillée, mode New Game+, nouveau mode de difficulté plus élevé...Les sauvegardes passées seront compatibles avec cette mise à jour.Bref, c'est peut-être l'occasion de s'y remettre.