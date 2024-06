Autopsy Simulator est sorti

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

A mon corps défendant...

Fans de boucherie et de steaks tartares, Autopsy Simulator est fait pour vous. Le jeu est un jeu d'horreur dans lequel vous allez pratiquer des autopsies. Les développeurs ont fait preuve, pour cette partie, d'un souci de précision et de réalisme puisque les procédures d'autopsie ont été validées par des médecins légistes. Les corps à autopsier sont d'ailleurs inspirés de vraies affaires criminelles.Vous allez jouer un médecin légiste,dans les années 90. Mais le jeu vous entraîne dans une histoire glauque, celle d'un homme assailli par des hallucinations.Il est développé par Woodland Games et édité par Team 17. Il est désormais disponible sur PC, via Steam , au prix de 24,99 €.