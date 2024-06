First Dwarf : Un nouveau trailer et une démo annoncée pour le 8 Juin 2024

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Team nain ou team elfe ?

First Dwarf est un jeu dans lequel vous incarnez Tru, un nain envoyé par ses pairs afin de trouver un nouveau territoire où s'installer. Cependant après le crash de votre avion volant, vous vous retrouvez à devoir survivre dans ce nouveau monde hostile. Mais heureusement pour vous vous aurez un exosquelette vous permettant d' augmenter vos compétences et la petite dragonne Ragna pour vous aider dans votre quête. Créez un nouveau village, protégez le et accueillez les vôtres dans leur nouvelle maison tout en explorant ce nouveau monde et découvrant ce qui est arrivé aux précédents explorateurs dont son père faisait partie.First Dward est un jeu d' exploration et de gestion dans un monde ouvert. Jouable en solo, en ligne ou jusqu' à 2 joueurs en local où vous pourrez aussi incarner la petite dragonne Ragna. Il vous faudra explorer le monde et combattre des monstres pour récolter des ressources afin de construire et protéger votre village. Au cours de la partie, vous accueillerez des villageois et devrez vous assurer de leur survie en leur apportant abondance et protection mais aussi des lieux de divertissement pour assurer leur bonheur.Le jeu est signé Star Drifters et une sortie est prévue pour le second semestre 2024. Cependant une démo du jeu sera disponible sur Steam à partir du 8 Juin 2024.