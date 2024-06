Une sortie du pc gaming portable ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 annoncée pour le 15 Juillet 2024

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Vers l'infini et au delà

Asus ajoute une nouvelle machine à sa gamme ROG Zephyrus avec l' annonce du pc gaming portable ROG Zephyrus G16 (2024) GA605. Fin, léger, très élégant mais surtout équipé d' un processeur AMD Ryzen 9 AI HX 370 nouvelle génération, d' un NPU intégré pour les tâches accélérées par l'IA et d' un GPU NVIDIA il offre la promesse d' être un pc puissant même hors d' un bureau.À l' intérieur on peut y retrouver son processeur AMD Ryzen 9 AI HX 370 mais aussi 12 cœurs, 24 threads, un NPU AMD Ryzen AI XDNA 2 intégré et capable de 50 TOPS de performances en matière d'IA, ainsi que de 31 TOPS provenant du CPU et de sa carte graphique Radeon 800M intégrée. Il est aussi muni d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070, lui-même capable de réaliser jusqu'à 321 TOPS de performances IA. Il possède aussi 32 Go LPDDR5X-7500 et prend en charge la nouvelle norme SD Express 7.0.Avec cette configuration on peut voir qu' Asus met le paquet sur les performances de l' IA afin d'optimiser au maximum la productivité des applications qui se basent dessus. Comme par exemple DLSS 3 Super Resolution qui permet d'améliorer la qualité visuelle de certains jeux les plus récents.Évidemment, pour que l' ordinateur ne surchauffe pas, il est équipé de trois ventilateurs Arc Flow de deuxième génération, d'un nouveau système de caloducs en fibre et en maille et le CPU est recouvert avec du métal liquide, signé ROG Intelligent Cooling.Cependant avec son poids de 1,85 kg, ses 1,49 cm d' épaisseur et son châssis en aluminium fraisé, le ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 est surtout conçu pour être transporté. Il dispose aussi d'un écran au format 16:10, d' une résolution de 2,5K et d'un taux de rafraîchissement de 240Hz en plus d' une dalle OLED qui prend en charge la technologie NVIDIA G-SYNC.Le ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 sera disponible à la vente à partir du 15 Juillet 2024 au prix de 2 799 € chez les revendeurs partenaires d' Asus et sur le Asus Store.