Above Snakes : Une sortie sur consoles annoncée pour 2024

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Un indien dans la ville (de morts vivants)

Above Snake ou créez votre monde dans une ambiance Far West en tapant du mort-vivant. Dans ce jeu, vous incarnez une jeune Amérindienne qui devra survivre en explorant le monde et en le modelant pour s' y installer. Cependant une étrange météorite est tombée il y a peu en ville ramenant les morts à la vie. Saurez-vous vous établir dans ce monde envahi de zombies ?Above Snake est un jeu solo de gestion et d'exploration dans un genre bac à sable. Il vous faudra partir à l' aventure pour trouver des ressources afin de construire et améliorer votre campement. Pour survivre vous pourrez aussi gérer vos récoltes, crafter des outils, chasser, pêcher et évidemment combattre les âmes revenues à la vie.Le jeu est développé par Square Glade Games et édité par Crytivo. Il est disponible sur Steam depuis 2023 au prix de 24,99 € et sera adapté sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One courant 2024.