Weyrdlets, entre Animal Crossing et Nintendogs...

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le genre de truc qui énerve vite...

Même s'il tourne autour d'animaux de compagnie imaginaires, Weyrdlets s'inspire, selon ses développeurs, de titres tels que Nintendogs ou Animal Crossing.Le jeu, un free-to-play sur PC, débarque le 23 juillet prochain, via Steam Dans Weyrdlets, vous allez voir éclore votre oeuf et apparaître une créature étrange. Vous allez devoir vous en occuper : la caresser, la nourrir, jouer avec, faire en sorte qu'elle se sente bien... Vous pourrez la personnaliser avec différents accessoires pour lui donner un look unique et original.Vous devrez aussi construire et équiper sa maison...Mais il y a mieux... vous pourrez sortir la créature du jeu et la laisser vaquer à ses occupations sur votre bureau d'ordinateur, pendant que vous bossez. La voir passer, danser ou manger pendant que vous êtes en train de taper un document Word ou que vous êtes sur une recherche Internet, par exemple...Un véritable animal de compagnie virtuel, en quelque sorte.