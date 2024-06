Democracy 4: Console Edition est sorti

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Si j'étais président...

Sorti il y a deux ans sur PC, Democracy 4 vient de sortir sur consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Le jeu est une simulation politique dans laquelle vous allez tenter de diriger votre pays.Un jeu de gestion qui va vous faire découvrir toute la complexité d'un président. Avec ce que cela implique de choix, pas toujours populaires : Promulguer des lois, aller dans le même sens ou contre l'opinion, investir dans une branche au détriment d'une autre, aider les uns au détriment des autres (le budget n'est pas extensible)... vos décisions auront forcément un impact sur l'opinion publique et donc... sur les prochaines élections.Vous pourrez incarner un dirigeant des USA, de l'Angleterre, du Japon, de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Australie, de l'Espagne, de l'Italie ou de la Corée du Sud. Le jeu est signé Positech Games. Il est proposé à 24,99 €.