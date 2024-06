- Pyrene : Une démo disponible et une date de sortie prévue pour Septembre 2024

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Une petite randonnée ça vous dit ?

Dans le jeu Pyrene, vous incarnerez Atanaïa, une jeune chasseuse orpheline qui retrouve son village en ruine et désert après une partie de chasse. En effet, une grande chaîne de montagnes a encerclé le village et des monstres rôdent désormais dans les parages. Vous devrez combattre ces horribles créatures et retrouver vos coéquipiers pour reconstruire votre village et ramener la paix sur vos terres.Pyrene est un jeu de cartes solo et de stratégie dans lequel vous devrez construire et améliorer votre deck en récupérant vos alliés et détruisant les ennemis qui se dresseront devant vous pour obtenir des objets d'améliorations et de nouvelles cartes. Lors de votre voyage, vous devrez aussi retourner au village pour le reconstruire et pouvoir améliorer vos capacités et celles de vos cartes. Vous pourrez débloquer et jouer plusieurs personnages durant votre aventure mais aussi de nouvelles cartes en parlant à des PNJ. Explorer donc bien chaque recoin pour créer les combinaisons de cartes les plus efficaces.Le jeu est développé par Two Tiny Dice et édité par Indie Asylum et est annoncé pour Septembre 2024. Une démo est cependant disponible gratuitement sur Steam