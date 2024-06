- Downward - Enhanced Edition : Une version améliorée du jeu disponible

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Saute, saute petit lapin

Downward est un jeu solo de plateformes en 3D, sorti initialement en 2017, dans lequel vous incarnez un humain dans un monde post-apocalyptique. Il vous faudra explorer des zones et combattre des gardiens pour continuer votre route et essayer de comprendre la raison de la disparition de l'humanité.Avec Downward : Enhanced Edition, le jeu a été remis au goût du jour en termes de graphismes offrant une expérience plus agréable aux joueurs. Mais cette édition redonne aussi un peu de vie au jeu qui a eu le temps de s'essoufler avec l'ajout de nous assets et de fins alternatives. Cette nouvelle édition est achetable mais sera imposée comme mise à jour gratuitement à tous les utilisateurs l'ayant obtenus sur Steam.Downward : Enhanced Edition a été développé par Caracal Games et édité par Plug In Digital. L'édition est disponible depuis le 4 Juin 2024 sur Steam au prix de 9,99 €.