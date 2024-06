(TEST) Paper Mario : La Porte Millénaire (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pépère Mario ?

Parfois, un jeu peut être source de quiproquo particulièrement fâcheux. Tenez : ça fait une semaine maintenant que Vincent squatte mon canapé, foutu à la porte de chez lui par sa pas si chère, pas si tendre et pas si aimante épouse.La cause de cette terrible engueulade ? Paper Mario.Parfois, vous en parlant du jeu, vous lancez un "c'est trop cool de pouvoir changer de partenaire". Et parfois, c'est à ce moment-là que votre femme débarque, elle qui venait gentiment vous apporter votre gamelle pour le midi que vous aviez oublié à la maison.Résultat, gamelle dans la gueule et canapé. Mon canapé.Sinon, dans Paper Mario: La Porte millénaire, on peut, donc, changer de partenaire.