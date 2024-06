Asus annonce la sortie de la nouvelle ROG Ally X

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

La console qui respire

Après le succès de sa petite soeur, Asus annonce la sortie de sa nouvelle console, la Rog Ally X. La console Rog Ally X reprend les principaux aspects de sa prédécesseure et est conçue pour pouvoir jouer en déplacement sous Windows 11. Mais ne vous fiez pas à la similarité de leurs design car c'est des améliorations notables en termes de d'espace de stockage, de refroidissement et d'autonomie qui ont été apportées.Pour commencer, la ROG Ally X intègre un nouveau disque SSD de 1 To contre 512 Go pour l'ancienne console. En plus du stockage amélioré, elle est munie de 24 Go de RAM LPDDR5X-7500 et d'un processeur AMD Ryzen 51 Extreme qui partage sa RAM vidéo avec celle du système permettant de dégager plus de mémoire pour le système et le GPU pour de bonnes performances y compris graphiques.Enfin, la ROG Ally X est munie d'une batterie de 80 Wh soit le double du précédent modèle pour seulement 70g de plus. On aimerait tous n' avoir pris que 70g de plus par rapport à l'année dernière non ?Pour ce qui est du design, la ROG Ally X s'est offert un petit relooking. Elle dispose d'un tout nouveau colorie noir, de poignées plus profondes et arrondies pour une meilleure prise en main et une structure plus arrondie. Les joystick eux ont été remplacés pour des modèles plus durables et associés à des ressorts plus rigides pour plus de précision. Une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux d'arcades ou de combats est que la saisie des 8 directions du D-Pad ont été améliorées.Pour ce qui est de la recharge Asus a mis de l'eau dans son vin et a écouté la communauté en munissant la ROG Ally X de 2 ports USB-C contre l'ancien port XG Mobile de la console d'origine. L'un des deux ports est d'ailleurs compatible avec Thunderbolt pour une meilleure vitesse de charge.Mais ce n'est pas tout puisque son système de refroidissement a lui aussi été amélioré. La console possède maintenant un troisième troisième orifice d'évacuation et deux conduits d'évacuations d'air supplémentaires. Les ventilateurs ont aussi été revus en étant réduit mais allégés ce qui permet un refroidissement de 6° C en moins par rapport à la ROG Ally.La console Asus ROG Ally X sera disponible à la vente en France à partir du 22 Juillet 2024 au prix de 899,99 €. Il est cependant déjà possible de précommander la console sur l' Asus Store depuis le 2 Juin 2024.