Field of Glory: Kingdoms est sorti

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

eXterminate, on te dit !

Nouveau jeu de stratégie de type 4X (eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate), Field of Glory: Kingdoms est désormais disponible sur PC. C'est un jeu signé AGEOD et édité par Slitherine.Vous allez y débarquer en 1504 et, durant deux siècles, tenter d'imposer votre règne sur le monde entier. Vous devrez gérer votre domaine, le développer, construire de nouveaux documents, mais aussi faire la guerre à d'autres royaumes. Ce sont vos descendants qui continueront l'expansionLe jeu est énorme : 450 factions présentes dont 350 jouables, plus de 420 unités, 600 bâtiments, 14 religions, 90 traits culturels...Si vous aimez le genre, nul doute que c'est un titre sur lequel vous devez jeter un oeil. Il est sorti sur Steam , entre autres, au prix de 38,99 €.