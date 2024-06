Ghost Keeper : Une sortie annoncée pour 2025

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

J'en ai la chair de poule

Vous avez aimé faire peur à des enfants à Halloween ? Alors vous allez aimer Ghost Keeper, le jeu où vous incarnez une entité malveillante dont le but est d' effrayer tous les mortels qui oseront se dresser sur votre passage. Pour cela invoquez vos minions et faites mourir de peur les vivants qui oseront venir sur votre territoire.Ghost Keeper est un jeu horrifique solo et de stratégie dans un univers graphique inspiré de l' époque victorienne du XIXsiècle.. Chaque monstre que vous pouvez invoquer à une particularité et il vous faudra utiliser les bons pour effrayer les différents types d'humains. Vous devrez aussi explorer le manoir pour enquêter sur les peurs et secrets des habitants afin d' adapter votre stratégie et de vous en servir contre eux.C'est un jeu développé par BLUM entertainement et Quest Craft et édité par Quest Craft et Gaming factory. Une sortie est prévue sur Steam en 2025.