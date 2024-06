TUF Gaming A14 et A16 : Les deux nouveaux ordinateurs portables annoncés par Asus pour le 15 Juillet 2024

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Les machines jumelles nées sous le signe des gémeaux

Ultra portables, puissants et optimisés par l' IA, c' est la promesse que nous fait Asus avec la sortie de ses deux derniers modèles d'ordinateurs portables de la gamme TUF, le TUF Gaming A14 et le TUF Gaming A16.Pour commencer, les deux ordinateurs sont sensiblement les mêmes à quelques différences près. Ils sont tous les deux munis d'un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 avec 12 coeurs, 24 threads et d' un NPU qui garantira la perfomance de l' IA. Ils possèdent un GPU NVIDIA GeForce RTX qui est raccordé au logiciel TensoRT. Cette technologie appelée Tensor Cores est dédiée à l' IA des portables et poussent encore plus cette fontionnalitée.Ensuite, pour ce qui est des écrans, à par la taille, 14 et 16 pouces, ils sont identiques. On retrouve des écrans 2,5K 165 Hz compatible à NVIDIA G-SYNC, avec des fonctions gaming telles que DLSS Super Resolution, Frame Generation et Ray Reconstruction.Une des différences esthétique réside dans l'illumination des claviers, celui du A14 est rétroéclairé en blanc là où celui du A16 est rétroéclairé en RGB avec des touches fléchés et le pavé numérique en grand format pour un maximum de confort pour les adeptes de jeux vidéos.La principale innovation pour cette série TUF est la proposition d'un pc portable au format 14 pouces. Ce mini ordinateur gaming ne pèse que 1,46 kg et ne mesure qu' 1,69 cm d'épaisseur. Mais ce n'est pas parce qu'il est petit qu' il n'est pas puissant. En effet, le TUF Gaming A14 prend en charge jusqu'à un GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4060 pour ordinateur portable avec un TGP maximum de 100W. Et pour ne rien perdre à cela il est aussi équipé d'une mémoire LPDDR5 à double canal ainsi que de deux slots SSD M.2 2280 permettant aux utilisateurs d' ajouter un second slot s' ils le veulent. Pour optimiser son utilisation en déplacement, le TUF Gaming A14 peut aussi être chargé grâce à une alimentation munie d'un embout de type USB-C.Le modèle TUF Gaming A16 lui pèse 2,2 kg et mesure 1,79 cm d'épaisseur ce qui reste très raisonnable pour être facilement transportable. Il est lui équipé d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour assurer des performances optimales pour les tâches gourmandes comme le gaming ou la création de contenu. Le système de refroidissement a lui aussi été mis à l'honneur avec un nouveau dissipateur thermique sur toute la largeur et à des sorties d'air qui s'étendent sur tout l'arrière de l'ordinateur portable. Pour s' allier à cela, deux ventilateurs Arc Flow sont aussi présents permettant à l'ensemble de réduire la chaleur de l'ordinateur de 7 °C.Les Asus TUF Gaming A14 et A16 seront disponibles en France le 15 Juillet 2024 à partir de 2 199 € chez tous les revendeurs partenaires d' Asus et sur l' Asus Store.