Supermoves : Une démo disponible depuis le 5 Juin 2024

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Parkour !

Vous aimez les vidéos à sensation de parkour sur internet mais n'avez pas envie de prendre le risque de vous retrouver avec votre squelette transformé en puzzle ? Pas de souci avec le jeu Supermoves. Mettez-vous dans la peau d'un athlète et courez, sautez, passez par dessus n'importe quels obstacles et soyez le plus rapide à compléter le parcours.Dans le jeu Supermoves vous pourrez participer en solo ou en ligne à des courses de parkour. Faites votre meilleurs temps ou soyez le plus rapide à compléter le trajet pour l'emporter. En plus de la simulation au parkour, vous pourrez laisser parler votre imagination en créant vos propres niveaux et les mettre en ligne. Un système de likes au sein de la communauté pourra ou non faire connaître votre circuit.Supermoves est signé par le studio Makea Games et le jeu est annoncé pour le 28 Août 2024. Cependant si vous n'avez pas envie d'attendre une démo est est déjà disponible sur Steam