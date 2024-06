(TEST) Nothing Ear (a), d'excellents écouteurs Bluetooth

Publié le Jeudi 6 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une bonne surprise

Je vous l'ai déjà dit : j'utilise principalement des écouteurs intra-auriculaires. Pire : je me suis mis au sans fil depuis peu. Ne me demandez pas pourquoi. Le poids des années d'habitude, sans doute. Mais j'ai toujours, en tout cas, préféré les intras aux gros casques. Surtout quand on se balade à l'extérieur.Au fil des ans, j'en ai saigné un bon paquet. Des bons, des moins bons, des très très bons, des résistants, des pas résistants du tout... bref, mes oreilles ont vu passer d'innombrables modèles.Reste à savoir si ces Nothing Ear (a) font partie des meilleurs ou non...