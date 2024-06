Le jeu vidéo Les Schtroumpfs – Village Party est disponible

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Schtroumpf alors !

Les Schtroumpfs - Village Party est un party-schtroumpf, qui vient de sortir sur Nintendo Schtroumpf, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Le jeu est signé Microids.Dans le schtroumpf, vous allez incarner les Schtroumpfs dans une nouvelle histoire. En effet, le Grand Schtroumpf a décidé de schtroumpfer une grosse fête et il va falloir l'y aider, tout en se schtroumpfant des plans maléfiques de Gargamel.Vous pouvez schtroumpfer 19 Schtroumpfs avec 31 tenues différentes, 10 régions à schtroumpfer, 50 mini-jeux en multischtroumpf local de 2 à 4 Schtroumpfs, et 6 types de jeux sont proposés : sport, rapidité, mémoire, chance, bataille et précision.