Echo Generation: Midnight Edition, un jeu d'aventure très 90s

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

C'est Wouf

Sorti en 2021 sur PC et Xbox, le jeu Echo Generation s'offre un remake, via une Midnight Edition. Echo Generation: Midnight Edition se décline d'ailleurs sur d'autres consoles puisqu'il est annoncé sur PC et Nintendo Switch le 19 juin prochain.Ce "remake" est une version améliorée dans laquelle vous dirigez une bande de gamins et leur Saint-Bernard, opposés à des phénomènes surnaturels, et notamment l'apparition de fantômes, dans la petite ville de Maple Town, dans les années 90.Il s'agit d'un jeu d'aventure au tour par tour, en Voxel Art.Il est développé par le studio indépendant Cococucumber.