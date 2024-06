Selfloss : un jeu d'aventure Ã©mouvant

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Sauvez Willy !

Selfloss est un jeu d'aventure et d'exploration signé Goodwin Games et édité par Merge Games. Inspiré par les légendes slaves, il se déroule dans un monde où les habitants vouent un culte aux baleines.Vous allez découvrir l'histoire de Kazimir, avec un K parce que sinon ce serait un gros monstre orange oui mais un monstre genil. Bref, Kazimir est un humain, guérisseur, équipé d'un bâton magique. Alors que le miasme, une maladie, ronge votre monde, vous allez partir en quête d'un rituel capable de le sauver.Vous devrez utiliser votre bâton pour résoudre des puzzles et combattre les sbires du miasme. Vous devrez aussi appaiser les âmes tourmentées que vous croiserez durant votre périple.Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch prochainement. En attendant, une démo est jouable gratuitement sur Steam