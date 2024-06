Xbox Game Pass : les nouveautÃ©s de mi-juin

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi se relever la nuit ?

Octopath Traveler (Cloud, Console, et PC) - dès aujourd’hui

Octopath Traveler II (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - dès aujourd’hui

Depersonalization (PC) - le 12 juin

Isonzo (Cloud, Console, et PC) - le 12 juin

The Callisto Protocol (Cloud, Console, et PC) - le 13 juin

Still Wakes the Deep (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 18 juin

15ème anniversaire de Minecraft – Disponible jusqu’au 22 juin

Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack – Disponible dès maintenant

Vigor: Heatwave Havoc Pack – Disponible dès maintenant

MultiVersus: MVP Pack 1 – Disponible dès maintenant

Bramble: The Mountain King (Cloud, Console et PC)

High on Life (Cloud, Console et PC)

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console et PC)

Spacelines from the Far Out (Cloud, Console et PC)

The Bookwalker (Cloud, Console et PC)

