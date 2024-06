Monster Jam - Showdown : Une date de sortie annoncÃ©e et un accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Je ne sais déjà pas rouler à une roue en vélo...

Vous adorez les compétitions de Monster Truck ? Alors vous avez de la chance car Monster Jam - Showdown est un jeu de simulation de ces gros joujous. Choissiez votre véhicule et affronter d'autres joueurs dans des compétitions endiablées.Monster Jam Showdown est un jeu dans lequel vous pourrez conduire votre Monster Truck à travers plusieurs modes de jeux. Pour l' instant seul le mode de jeux Freestyle a été dévoilé et propose des compétitions où vous devrez enchaîner un maximum de figures. Mais d'autres modes de jeux sont annoncés comme le mode Off-Road que l'on peut facilement imaginer offrir une fonction de course plus classique ainsi que le mode Challenge et Showdown qui eux restent un peu plus mystérieux.Le jeu est signé Milestone et sortira le 29 Août 2024 sur Steam et consoles mais sera disponible en accès anticipé à partir du 26 Août 2024.