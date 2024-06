- Yooka-Replaylee : Une version remastered du jeu Yooka-Playlee annoncée

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 11:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Je me demande quel goût ça a le caméléon

Yooka-Replaylee est un jeu dans lequel vous incarnez Yooka et Laylee. Vous devrez à tout prix arrêter Capital B, le grand méchant capitaliste qui a décidé de voler tous les livres du monde pour en faire du profit, y compris le livre de nos deux protagonistes.Yooka-Replaylee est une version remastered du jeu Yooka-Playlee sorti en 2017. Il s' agit d'un jeu solo ou en coopération locale de plateforme 3D. Pour avancer dans le jeu vous devrez franchir de nombreux niveaux et réussir différents défis. Le remastered offre des améliorations comme des graphismes remis au goût du jour, des niveaux plus travaillés et de nouveaux personnages.Le jeu est développé et édité par Playtonic Games. Il sera disponible sur Steam mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée.