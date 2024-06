- L'Euro débarque dans EA Sports FC 24

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas à jour ?

Une nouvelle mise à jour, gratuite, est disponible pour EA Sports FC 24 - ex FIFA - pour y introduire l'Euro. Les 24 équipes qualifiées vont pouvoir s'affronter dans une compétition virtuelle.Toutes les équipes ont été mises à jour. Même si... bah oui, la liste définitive des joueurs n'a pas encore été faite par de très nombreux pays... Ainsi, il y a des chances que vous retrouvriez Jack Grealish et Harry Maguire dans l'équipe d'Angleterre alors qu'ils viennent tout juste d'être écartés de la sélection...On ne sait pas si une mise à jour définitive des données de l'Euro sera faite ultérieurement, pour être certain d'avoir les "vraies" composition d'équipes. Mais en attendant, donc, l'Euro est bel et bien là, dans EA Sports FC 24.