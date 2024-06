- Luma Island : Une sortie annoncée pour automne 2024

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Est ce que l' on peut cuisiner les petits animaux magiques ?

Luma Island est un jeu où vous vivez dans une caravane sur une île colorée. Mais il est grand temps pour vous d'améliorer votre situation et de vous construire un véritable havre de paix. Choisissez un métier, récoltez des ressources en allant exploiter les grotte, explorez l' île, résolvez des énigmes, aidez les habitants et cultivez vos terres. Il vous sera aussi possible d' adopter de mystérieuses créatures magiques plus mignonnes les unes que les autres.Luma Island est un jeu solo ou en coopération en ligne d' aventure, de gestion et d'exploration. Sept professions vous sont proposées, allant d' agriculteur à pêcheur en passant par joaillier, renforçant la coopération et l'amélioration de vos compétences pour avancer. Il vous sera aussi possible d'explorer des temples anciens et de grottes mais attentions aux dangers qu' ils renferment.Le jeu est signé Feel Free Games et sera disponible sur Steam en automne 2024.