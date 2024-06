- Akimbot : Une sortie annoncÃ©e pour le 29 AoÃ»t 2024

Publié le Vendredi 7 juin 2024 à 11:40:00 par Clémentine Carrasqueira

N' oubliez pas l' huile de glissière !

Un robot, deux robots, trois robots...vous aimez les robots ? Parce qu' avec le jeu Akimbot vous allez être servis. Vous y incarnez Exe, un robot hors la loi, et son acolyte Shipset et aurez pour mission de sauver l'univers du scientifique fou Evilware bien déterminé à semer le chaos. Pour cela il vous du courage car c' est bien une armée de robots ennemis qu' il vous faudra affronter.Akimbot est un jeu solo de plateforme 3D, d'action et d' aventure. Vous pourrez évidemment exploser pleins de robots mais vous pourrez aussi piloter des vaisseaux et véhicules. Voyagez entre des planètes inconnues et à travers l'espace temps pour découvrir de nouvelles civilisations et ressources pour customiser votre arsenal.Akimbot est développé par Evil Raptor et édité par PLAION. Une démo sera mise en ligne le 10 Juin 2024 et le jeu sortira sur Steam , Xbox Series et PlayStation 5 le 24 août 2024.