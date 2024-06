Dustborn : le nouveau jeu Quantic Dream dévoile ses cinématiques

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu s'ouvre aux précommandes

Dustborn est un jeu d'aventure, solo, basé sur la narration, dans lequel vous allez devoir partir dans un grand road trip à travers des USA dystopiques, de Pacifica à Nova Scotia.Le personnage principal, Pax, "anormal" capable de combattre à l'aide de son pouvoir vocal, lui permettant même d'inventer des mots magiques, doit transporter un mystérieux colis de la Côte Ouest à la Côte Est. Il voyage au sein d'un groupe punk-rock.Gestion des relations au sein du groupe, recrutement de nouveaux membres, combats mais aussi concerts, le jeu vous entraînera dans une aventure originale inspirée des Comics.Il est développé par Red Thread Games, un studio basé à Oslo, et édité par Quantic Dream. Sortie prévue pour le 20 août prochain, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, au prix de 29,99 €.