First Dwarf sort le 19 juin

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Qui est né le premier ? Le nain ou la poule ?

Dans First Dwarf, vous incarnez Tru, un nain explorateur qui débarque dans les terres de Driftland. Il va tenter d'y installer une colonie, malgré l'hostilité des lieux. Mais heureusement, il est doté d'un exosquelette permettant d' augmenter ses compétences et a également à ses côtés la petite dragonne Ragna pour l'aider dans sa quête.Tru devra créer un nouveau village, le protéger, accueillir de nouveaux habitants et prospérer. Tout en explorant ce nouveau monde et découvrant ce qui est arrivé aux précédents explorateurs dont son père faisait partie.First Dward est un jeu d' exploration et de gestion dans un monde ouvert. Jouable en solo, en ligne ou jusqu' à 2 joueurs en local où vous pourrez aussi incarner la petite dragonne Ragna.Il sortira sur PC, en accès anticipé, via Steam , le 19 juin prochain. Le jeu est aussi développé sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Il sortira sur ces plateformes une fois l'accès anticipé terminé. Ce qui peut prendre un paquet de mois.