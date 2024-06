Monster Hunter Wilds : Le jeu sera jouable à la Gamescom 2024

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:05:00 par Clémentine Carrasqueira

C' est reparti pour chasser du monstre !

Depuis 2004 la licence Monster Hunter ne s'arrête plus et c'est avec son prochain jeu Monster Hunter Wilds qu'elle compte bien s'illustrer. Dans cet opus nous incarnons un chasseur professionnel dans un environnement désertique qui traque des créatures plus dangereuses les unes que les autres. Récoltez des ressources sur les monstres, améliorez vos équipements et protégez les habitants de ce monde dangereux.Monster Hunter Wilds est un RPG d'action et s'inscrit dans la suite de la série Monster Hunter. Il présentera les mêmes dynamiques de combats que ses prédécesseurs avec des graphismes plus poussés, de nouvelles créatures et un nouvel environnement. Pour l'instant le jeu est annoncé comme un jeu solo mais il est plus que probable qu' une fonction multijoueurs soit implantée dans le jeu.Le jeu est développé et édité par CAPCOM Co et une sortie est prévue en 2025 sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series mais sera testable pour la première fois à leur stand à la GAMESCOM 2024.