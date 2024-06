Nobody Wants to Die : le roman noir interactif a sa date de sortie

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Noir c'est noir

En 2329, dans un New York dystopique, James Karra, un inspecteur, enquête sur des crimes en utilisant des technologies futuristes. Cela lui permet de manipuler le temps, découvrir des indices... Des outils plus classiques, comme une lampe UV pour dévoiler des traces de sang ou une radio permettant d'examiner les sols seront à sa disposition.Le jeu Nobody Wants to Die est un roman noir interactif signé Hit Games et édité par Plaion. Il sortira le 17 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Les développeurs ont voulu donner à la ville une ambiance pesante et sombre, à la manière des romans Noir.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.