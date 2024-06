Steel Seed : le jeu d'action Dark SF s'offre un nouveau trailer

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Entre espoir et désespoir

Dans Steel Seed, vous allez évoluer dans un futur où l'humanité est au bord de l'extinction, décimée par le dérèglement climatique. La solution pour la survie du monde pourrait se trouver dans un labo souterrain abandonné... Manque de bol, il est protégé par des IA hostiles.Zoe, accompagnée de son drone volant Koby, est envoyée dans ce labo et va devoir l'explorer tout en évitant tous les dangers qui se dressent devant elle.Une nouvelle vidéo dévoilant l'histoire du jeu a été mise en ligne.Pour rappel, Steel Seed est développé par le studio chypriote Storm in a Teacup, et édité par ESDigital Games. Il devrait sortir sur PC, Xbox Series et PS5 à la fin de l'année.