Dune - Awakening : Un trailer avec un nouveau futur alternatif

Publié le Lundi 10 juin 2024 à 11:35:00 par Clémentine Carrasqueira

À un chromosome près

Dans cette version alternative de la timeline des livres et des films de la licence Dune, les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage. Créez votre personnage et établissez vous sur Arrakis. Alliez vous entre joueurs et améliorer les compétences de votre personnage pour être reconnus et gagner de l'influence.Dune Awakening est un MMO RPG de survie dans un monde ouvert. Vous pourrez y créer des guildes, construire des bases, piller des ressources et mener des batailles pour instaurer votre contrôle sur l'épice. Vous pourrez customiser votre personnage et faire évoluer ses compétences pour devenir expert dans un domaine précis ou bien être un bon touche à tout.Le jeu est signé Funcom et sortira sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series. Un nouveau trailer expliquant l'univers alternatif de l'oeuvre originale dans lequel va se dérouler le jeu vient d'être rendu disponible.